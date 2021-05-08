Індійський штат йде на локдаун

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Міністерство охорони здоров'я Індії повідомило про 4187 смертельних випадків за останні 24 години, в результаті чого загальна кількість загиблих склала трохи менше 240 000.

Чиновники в штаті Тамілнад заявили, що загальний локдауну почне діяти у понеділок, 10 травня, і триватиме до 24 травня. У суботу та неділю дозволятиметься відкривати магазини та інші підприємства, щоб дати мешканцям час підготуватися до широкого закриття. Сусідній штат Карнатака заявив, що продовжує обмеження руху також до 24 травня.

Яка ситуація

Друга хвиля пандемії коронавірусу в Індії привела систему охорони здоров'я країни на межу колапсу, де бракувало лікарняних ліжок та кисню. Морги та крематорії намагаються впоратись із кількістю загиблих, а в парках та на автостоянках горять імпровізовані похоронні вогнища.

Медичні експерти кажуть, що реальна кількість випадків COVID-19 та летальних випадків, ймовірно, буде набагато вищою, ніж офіційні підсумки.

Нагадаємо

Індія побила власний рекорд по кількості хворих на коронавірус за добу. Найвищий науковий радник індійського уряду попередив, що країна неминуче зіткнеться з подальшими хвилями пандемії коронавірусу.

Президент України Володимир Зеленський видав указ, яким постановив надати гуманітарну допомогу Індії у боротьбі з коронавірусом.