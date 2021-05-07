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Індія побила власний рекорд по кількості хворих на коронавірус за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Індія в п'ятницю повідомила про рекордний щоденний ріст випадків коронавірусу - 414 188. Про це інформує МОЗ, пише УНН.

Деталі

Кількість смертей від COVID-19 за добу в Індії збільшилася на 3915.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом в Індії зараз становить 21,49 млн., Тоді як загальна кількість смертей досягла 234 083. Лише цього тижня держава Південної Азії додала 1,57 мільйона випадків і трохи більше 15 100 смертей.

Нагадаємо

Найвищий науковий радник індійського уряду попередив, що країна неминуче зіткнеться з подальшими хвилями пандемії коронавірусу, оскільки протягом доби 5 травня майже 4 000 людей загинули.

Делегація Індії, що бере участь в роботі зустрічі глав МЗС країн Групи семи (G7) в Лондоні, пішла на самоізоляцію в повному складі після того, як два її представника здали тести на коронавірус, і вони виявилися позитивними.

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