Делегація Індії на саміті G7 відправилася на самоізоляцію після випадків зараження COVID-19

Деталі

Зазначається, що вихід на самоізоляцію після позитивних результатів аналізів на коронавірус передбачений спеціальним протоколом, розробленим для першої за два роки очної зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, яка проходить з 3 по 5 травня в столиці Сполученого Королівства, головуючої в цьому році в об’єднанні. Крім керівників зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії на захід запрошені верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, представники Австралії, Індії, Південної Кореї і ПАР, а також генеральний секретар Асоціації держав Південно- Східної Азії Лім Джок Хой.

Як вказав у вівторок глава МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар в Twitter, на фоні виявлення двох випадків зараження коронавірусом члени індійської делегації планують дистанційно взяти участь у запланованому на середу пленарному засіданні “сімки”.

Was made aware yesterday evening of exposure to possible Covid positive cases. As a measure of abundant caution and also out of consideration for others, I decided to conduct my engagements in the virtual mode. That will be the case with the G7 Meeting today as well.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 5, 2021

Раніше в МЗС Великої Британії підкреслювали, що міністерські зустрічі G7 проходять з дотриманням суворих протиепідемічних заходів. Так, всі учасники дискусій, члени делегацій і обслуговуючий персонал зобов’язані щодня здавати тести на коронавірус і дотримуватися норм соціального дистанціювання. Крім того, під час пленарних засідань, а також робочих обідів і вечерь міністрів поділяють перегородки з оргскла.

Доповнення

В Індії зафіксували новий антирекорд добової смертності через COVID-19. Міністерство охорони здоров’я і добробуту сім’ї Індії виявило за минулу добу 382 315 випадків зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих за весь час епідемії в країні склала 20 665 148. Як повідомило в середу відомство на своєму сайті, кількість летальних випадків зросла за 24 години на 3 780 і досягла 226 188.