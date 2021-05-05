Делегація Індії на саміті G7 відправилася на самоізоляцію після випадків зараження COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Делегація Індії, що бере участь в роботі зустрічі глав МЗС країн Групи семи (G7) в Лондоні, пішла на самоізоляцію в повному складі після того, як два її представника здали тести на коронавірус, і вони виявилися позитивними. Про це йдеться в поширеній у середу заяві уряду Великої Британії, передає УНН з посиланням також на телеканал Sky News.
Деталі
Зазначається, що вихід на самоізоляцію після позитивних результатів аналізів на коронавірус передбачений спеціальним протоколом, розробленим для першої за два роки очної зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, яка проходить з 3 по 5 травня в столиці Сполученого Королівства, головуючої в цьому році в об’єднанні. Крім керівників зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії на захід запрошені верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, представники Австралії, Індії, Південної Кореї і ПАР, а також генеральний секретар Асоціації держав Південно- Східної Азії Лім Джок Хой.
Як вказав у вівторок глава МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар в Twitter, на фоні виявлення двох випадків зараження коронавірусом члени індійської делегації планують дистанційно взяти участь у запланованому на середу пленарному засіданні “сімки”.
Was made aware yesterday evening of exposure to possible Covid positive cases. As a measure of abundant caution and also out of consideration for others, I decided to conduct my engagements in the virtual mode. That will be the case with the G7 Meeting today as well.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 5, 2021
Раніше в МЗС Великої Британії підкреслювали, що міністерські зустрічі G7 проходять з дотриманням суворих протиепідемічних заходів. Так, всі учасники дискусій, члени делегацій і обслуговуючий персонал зобов’язані щодня здавати тести на коронавірус і дотримуватися норм соціального дистанціювання. Крім того, під час пленарних засідань, а також робочих обідів і вечерь міністрів поділяють перегородки з оргскла.
Доповнення
В Індії зафіксували новий антирекорд добової смертності через COVID-19. Міністерство охорони здоров’я і добробуту сім’ї Індії виявило за минулу добу 382 315 випадків зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих за весь час епідемії в країні склала 20 665 148. Як повідомило в середу відомство на своєму сайті, кількість летальних випадків зросла за 24 години на 3 780 і досягла 226 188.