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Делегация Индии на саммите G7 отправилась на самоизоляцию после случаев заражения COVID-19

Делегация Индии на саммите G7 отправилась на самоизоляцию после случаев заражения COVID-19

Киев  •  УНН

 • 15642 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Делегация Индии, участвующая в работе встречи глав МИД стран Группы семи (G7) в Лондоне, ушла на самоизоляцию в полном составе после того, как два ее представителя сдали тесты на коронавирус, и они оказались положительными. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении правительства Великобритании, передает УНН со ссылкой также на телеканал Sky News.

Детали

Отмечается, что уход на самоизоляцию после положительных результатов анализов на коронавирус предусмотрен специальным протоколом, разработанным для первой за два года очной встречи министров иностранных дел стран G7, которая проходит с 3 по 5 мая в столице Соединенного Королевства, председательствующего в этом году в объединении. Кроме руководителей внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии на мероприятие приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Лим Джок Хой.

Как указал во вторник глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар в Twitter, в свете выявления двух случаев заражения коронавирусом члены индийской делегации планируют дистанционно принять участие в запланированном на среду пленарном заседании “семерки”.

Was made aware yesterday evening of exposure to possible Covid positive cases. As a measure of abundant caution and also out of consideration for others, I decided to conduct my engagements in the virtual mode. That will be the case with the G7 Meeting today as well.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 5, 2021

Ранее в МИД Великобритании подчеркивали, что министерские встречи G7 проходят с соблюдением строгих противоэпидемических мер. Так, все участники дискуссий, члены делегаций и обслуживающий персонал обязаны ежедневно сдавать тесты на коронавирус и соблюдать нормы социального дистанцирования. Кроме того, во время пленарных заседаний, а также рабочих обедов и ужинов министров разделяют перегородки из оргстекла.

Дополнение

В Индии зафиксировали новый антирекорд суточной смертности из-за COVID-19. Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии выявило за минувшие сутки 382 315 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных за все время эпидемии в стране составило 20 665 148. Как сообщило в среду ведомство на своем сайте, число летальных исходов возросло за 24 часа на 3 780 и достигло 226 188.

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