Делегация Индии на саммите G7 отправилась на самоизоляцию после случаев заражения COVID-19

Детали

Отмечается, что уход на самоизоляцию после положительных результатов анализов на коронавирус предусмотрен специальным протоколом, разработанным для первой за два года очной встречи министров иностранных дел стран G7, которая проходит с 3 по 5 мая в столице Соединенного Королевства, председательствующего в этом году в объединении. Кроме руководителей внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии на мероприятие приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Лим Джок Хой.

Как указал во вторник глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар в Twitter, в свете выявления двух случаев заражения коронавирусом члены индийской делегации планируют дистанционно принять участие в запланированном на среду пленарном заседании “семерки”.

Was made aware yesterday evening of exposure to possible Covid positive cases. As a measure of abundant caution and also out of consideration for others, I decided to conduct my engagements in the virtual mode. That will be the case with the G7 Meeting today as well.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) May 5, 2021

Ранее в МИД Великобритании подчеркивали, что министерские встречи G7 проходят с соблюдением строгих противоэпидемических мер. Так, все участники дискуссий, члены делегаций и обслуживающий персонал обязаны ежедневно сдавать тесты на коронавирус и соблюдать нормы социального дистанцирования. Кроме того, во время пленарных заседаний, а также рабочих обедов и ужинов министров разделяют перегородки из оргстекла.

Дополнение

В Индии зафиксировали новый антирекорд суточной смертности из-за COVID-19. Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии выявило за минувшие сутки 382 315 случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных за все время эпидемии в стране составило 20 665 148. Как сообщило в среду ведомство на своем сайте, число летальных исходов возросло за 24 часа на 3 780 и достигло 226 188.