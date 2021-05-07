Индия побила собственный рекорд по количеству больных коронавирусом в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Индия в пятницу сообщила о рекордном ежедневный рост случаев коронавируса - 414 188. Об этом информирует Минздрав, пишет УНН.
Детали
Количество смертей от COVID-19 за сутки в Индии увеличилось на 3915.
Общее количество инфицированных коронавируса в Индии сейчас составляет 21490000., Тогда как общее количество смертей достигло 234 083. Только на этой неделе государство Южной Азии добавила 1,57 миллиона случаев и чуть более 15 100 смертей.
Напомним
Высокий научный советник индийского правительства предупредил , что страна неизбежно столкнется с дальнейшими волнами пандемии коронавируса, поскольку в течение дня 5 мая почти 4000 человек погибли.
Делегация Индии, участвует в работе встречи глав МИД стран Группы семи (G7) в Лондоне, пошла на самоизоляцию в полном составе после того, как два ее представителя сдали тесты на коронавирус, и они оказались положительными.