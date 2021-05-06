Поки в Індії вирує COVID-19, вчені попереджають, що подальші хвилі “неминучі”

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Враховуючи те, що лікарні намагаються знайти ліжка і кисень у відповідь на смертельний другий сплеск інфекцій, Всесвітня організація охорони здоров’я в щотижневій доповіді зазначає, що на Індію припадає майже половина випадків коронавірусу, про які повідомлялося у всьому світі минулого тижня, і чверть смертей.

Багато людей загинуло в машинах швидкої допомоги та автостоянках, чекаючи спального місця або кисню, тоді як морги та крематорії намагаються боротися з, здавалося б, нестримним потоком тіл.

Головний науковий радник уряду К. Віджай Рагаван попередив, що навіть після зниження рівня зараження країна повинна бути готова до третьої хвилі.

Уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді широко критикували за те, що він не діяв раніше, щоб придушити другу хвилю, після того, як за останні тижні релігійні фестивалі та політичні мітинги залучили десятки тисяч людей і стали подіями "суперпоширення".

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Делегація Індії на зустрічі міністрів закордонних справ Групи семи в Лондоні самоізолюється після того, як два її члени пройшли позитивний тест на COVID-19, заявила Великобританія.

За останні 24 години кількість смертності зросла на рекордні 3 780, свідчать дані міністерства охорони здоров’я, а щоденні зараження зросли на 382 315 у середу. За останні два тижні їх кількість перевищувала 300 000 щодня.

Медичні експерти стверджують, що фактичні показники в Індії можуть перевищувати офіційні показники в 5-10 разів Країна додала 10 мільйонів випадків лише трохи більше чотирьох місяців, після того, як минуло більше 10 місяців, щоб досягти своїх перших 10 мільйонів.