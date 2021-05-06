Пока в Индии бурлит COVID-19, ученые предупреждают, что дальнейшие волны "неизбежны"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Высокий научный советник индийского правительства предупредил, что страна неизбежно столкнется с дальнейшими волнами пандемии коронавируса, поскольку в течение суток почти 4000 человек погибли. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Учитывая то, что больницы пытаются найти кровати и кислород в ответ на смертельный второй всплеск инфекций, Всемирная организация здравоохранения в еженедельном докладе отмечает, что на Индию приходится почти половина случаев коронавируса, о которых сообщалось во всем мире на прошлой неделе, и четверть смертей.
Много людей погибло в машинах скорой помощи и автостоянках, ожидая спального места или кислорода, тогда как морги и крематории пытаются бороться с, казалось бы, неудержимым потоком тел.
Главный научный советник правительства К. Виджай Рагаван предупредил, что даже после снижения уровня заражения страна должна быть готова к третьей волне.
Правительство премьер-министра Нарендры Моди широко критиковали за то, что он не действовал раньше, чтобы подавить вторую волну, после того, как за последние недели религиозные фестивали и политические митинги привлекли десятки тысяч людей и стали событиями "суперпоширення".
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Делегация Индии на встрече министров иностранных дел Группы семи в Лондоне самоизолируется после того, как два ее члена прошли положительный тест на COVID-19, заявила Великобритания.
За последние 24 часа количество смертности выросла на рекордные 3780, свидетельствуют данные министерства здравоохранения, а ежедневные заражения выросли на 382 315 в среду. За последние две недели их количество превышало 300 000 в день.
Медицинские эксперты утверждают, что фактические показатели в Индии могут превышать официальные показатели в 5-10 раз Страна добавила 10000000 случаев лишь чуть более четырех месяцев, после того, как прошло более 10 месяцев, чтобы достичь своих первых 10000000.