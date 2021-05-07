Зеленський видав указ про допомогу Індії під час пандемії

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“З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у Республіці Індія, відповідно до статті 10 Закону України „Про гуманітарну допомогу“ постановляю надати гуманітарну допомогу Республіці Індія”, — йдеться у тексті указу.

Кабінет Міністрів України забезпечить надання гуманітарної допомоги Індії.

Нагадаємо

Індія в п’ятницю повідомила про рекордний щоденний ріст випадків коронавірусу — 414 188. Делегація Індії, що бере участь в роботі зустрічі глав МЗС країн Групи семи (G7) в Лондоні, пішла на самоізоляцію в повному складі після того, як два її представника здали тести на коронавірус, і вони виявилися позитивними.

Американська компанія Pfizer, яка спільно з німецьким партнером BioNTech розробила вакцину від коронавірусу, забезпечить Індію медикаментами на 70 млн доларів. Уряд Індії повідомив, що країна отримала 17 партій медичної допомоги з 14 країн світу.