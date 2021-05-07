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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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Зеленский издал указ о помощи Индии во время пандемии

Зеленский издал указ о помощи Индии во время пандемии

Киев  •  УНН

 • 15950 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым постановил оказать гуманитарную помощь Индии в борьбе с коронавируса. Об этом пишет УНН.

Цитата

“С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, в Республике Индия, в соответствии со статьей 10 Закона Украины” О гуманитарной помощи “постановляю оказать гуманитарную помощь Республике Индия”, — говорится в тексте указа.

Кабинет Министров Украины обеспечит предоставление гуманитарной помощи Индии.

Напомним

Индия в пятницу сообщила о рекордном ежедневный рост случаев коронавируса — 414 188. Делегация Индии, участвует в работе встречи глав МИД стран Группы семи (G7) в Лондоне, пошла на самоизоляцию в полном составе после того, как два ее представителя сдали тесты на коронавирус, и они оказались положительными.

Американская компания Pfizer, которая совместно с немецким партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса, обеспечит Индию медикаментами на 70 млн долларов. Правительство Индии сообщил, что страна получила 17 партий медицинской помощи из 14 стран мира.

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