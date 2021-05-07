Зеленский издал указ о помощи Индии во время пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым постановил оказать гуманитарную помощь Индии в борьбе с коронавируса. Об этом пишет УНН.
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“С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, в Республике Индия, в соответствии со статьей 10 Закона Украины” О гуманитарной помощи “постановляю оказать гуманитарную помощь Республике Индия”, — говорится в тексте указа.
Кабинет Министров Украины обеспечит предоставление гуманитарной помощи Индии.
Напомним
Индия в пятницу сообщила о рекордном ежедневный рост случаев коронавируса — 414 188. Делегация Индии, участвует в работе встречи глав МИД стран Группы семи (G7) в Лондоне, пошла на самоизоляцию в полном составе после того, как два ее представителя сдали тесты на коронавирус, и они оказались положительными.
Американская компания Pfizer, которая совместно с немецким партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса, обеспечит Индию медикаментами на 70 млн долларов. Правительство Индии сообщил, что страна получила 17 партий медицинской помощи из 14 стран мира.