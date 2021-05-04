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Pfizer надасть владі Індії медикаменти на 70 млн доларів

Pfizer надасть владі Індії медикаменти на 70 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Американська компанія Pfizer, яка спільно з німецьким партнером BioNTech розробила вакцину від коронавірусу, забезпечить Індію медикаментами на 70 млн доларів. Про це заявив глава компанії Альберт Бурла у відеозверненні, яке він розмістив в понеділок в Twitter, передає УНН.

Цитата

За словами глави фармацевтичної компанії, народ Індії зіткнувся з “гуманітарною кризою, який став одним з найбільш важких наслідків пандемії COVID-19”. “Пацієнти, що знаходяться в лікарнях по всій країні, потребують негайної допомоги. У зв’язку з цим ми запускаємо найбільш масштабну гуманітарну кампанію за всю історію Pfizer”, — зазначив Бурла.

Деталі

Компанія надасть індійській владі необхідні для лікування пацієнтів з коронавірусом медикаменти власного виробництва на загальну суму 70 млн доларів. За оцінками керівництва компанії, цього запасу вистачить на те, щоб забезпечувати ліками всіх хворих COVID-19 в лікарнях по всій країні протягом щонайменше 90 днів.

Влада США підтримала ініціативу керівництва Pfizer. “Ми раді бачити, що вони співпрацюють з іншими країнами для того, щоб забезпечити їх потреби”, наводить агентство Bloomberg слова координатора Білого дому по боротьбі з поширенням нового коронавірусу Джеффа Зінтса.

Доповнення

За даними Міністерства охорони здоров’я і добробуту сім’ї Індії, в країні зафіксовано 19 925 604 випадки зараження новим коронавірусом. Померли 218 959 осіб.

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