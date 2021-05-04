Pfizer предоставит властям Индии медикаменты на 70 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Американская компания Pfizer, которая совместно с немецким партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса, обеспечит Индию медикаментами на 70 млн долларов. Об этом заявил глава компании Альберт Бурла в видеообращении, которое он разместил в понедельник в Twitter, передает УНН.
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По словам главы фармацевтической компании, народ Индии столкнулся с “гуманитарным кризисом, который стал одним из самых тяжелых последствий пандемии COVID-19”. “Пациенты, которые находятся в больницах по всей стране, нуждаются в срочной помощи. В связи с этим мы запускаем самую масштабную гуманитарную кампанию за всю историю Pfizer”, — отметил Бурла.
Детали
Компания предоставит индийским властям необходимые для лечения пациентов с коронавирусом медикаменты собственного производства на общую сумму 70 млн долларов. По оценкам руководства компании, этого запаса хватит на то, чтобы обеспечивать лекарствами всех больных COVID-19 в больницах по всей стране в течение не менее 90 дней.
Власти США поддержали инициативу руководства Pfizer. “Мы рады видеть, что они сотрудничают с другими странами для того, чтобы обеспечить их потребности”, приводит агентство Bloomberg слова координатора Белого дома по борьбе с распространением нового коронавируса Джеффа Зинтса.
Дополнение
По данным Министерства здравоохранения и благосостояния семьи Индии, в стране зафиксировано 19 925 604 случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 218 959 человек.