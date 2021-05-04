Індія отримала 17 партій допомоги з різних країн для боротьби з COVID-19

Деталі

В період з 24 квітня по 2 травня Індія отримала 17 партій медичного обладнання, в тому числі концентратори кисню, балони з медичним киснем, апарати ШВЛ, приліжкові монітори, противірусні препарати, набори для швидкого виявлення Covid-19, а також пульсоксиметри, маски N95 і засоби індивідуального захисту. Всього таку допомогу надали 14 країн.

Повідомляється, що першою 24 квітня допомогу терміново відправила Великобританія. Країна надала 95 кисневих концентраторів, 20 апаратів Lumis BiPAP, 20 вентиляторів і супутнє обладнання. Їх відправили в різні лікарні столиці країни.

Другою країною став Сінгапур, відправивши 256 кисневих балонів 28 травня, в той час як державні і приватні лікарні по всій країні повідомляли про брак медичного кисню для критично важливих пацієнтів.

Серед країн, які надіслали свою допомогу були Румунія, США, ОАЕ, Ірландія, Таїланд, Німеччина, Франція, Узбекистан і Тайвань.

Доповнення

ВООЗ назвала основні причини нового спалаху коронавірусу в Індії. Серед них поширення більш сильних і заразних штамів коронавірусу, а також "ідеальний шторм" масових зібрань, і низький рівень вакцинації.



Україна з 2 травня закрила в’їзд для іноземців та осіб без громадянства, які прибули з Індія або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.



