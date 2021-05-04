Индия получила 17 партий помощи из разных стран для борьбы с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Правительство Индии сообщило, что страна получила 17 партий медицинской помощи из 14 стран мир. Об этом сообщает УНН со ссылкой на hindustantimes.
Детали
В период с 24 апреля по 2 мая Индия получила 17 партий медицинского оборудования, в том числе концентраторы кислорода, баллоны с медицинским кислородом, аппараты ИВЛ, прикроватные мониторы, противовирусные препараты, наборы для быстрого обнаружения Covid-19, а также пульсоксиметры, маски N95 и средства индивидуальной защиты. Всего такую помощь оказали 14 стран.
Сообщается, что первой 24 апреля пособие срочно отправила Великобритания. Страна предоставила 95 кислородных концентраторов, 20 аппаратов Lumis BiPAP, 20 вентиляторов и сопутствующее оборудование. Их отправили в разные больницы столицы страны.
Второй страной стал Сингапур, отправив 256 кислородных баллонов 28 мая, в то время как государственные и частные больницы по всей стране сообщали о нехватке медицинского кислорода для критически важных пациентов.
Среди стран, которые прислали свою помощь были Румыния, США, ОАЭ, Ирландия, Таиланд, Германия, Франция, Узбекистан и Тайвань.
Дополнение
ВОЗ назвала основные причины новой вспышки коронавируса в Индии. Среди них распространение более сильных и заразных штаммов коронавируса, а также "идеальный шторм" массовых собраний, и низкий уровень вакцинации.
Украина со 2 мая закрыла въезд для иностранцев и лиц без гражданства, прибывших из Индия или находившихся на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.