Україна закриває в’їзд з Індії: прикордонники повідомили деталі та початок дії обмежень

Деталі

З 00 год. 00 хв. 2 травня 2021 року на період дії карантину прийнятим рішенням забороняється перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

Виключення становлять іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей, а також інші категорії іноземців та осіб без громадянства за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Крім того, обов’язковій самоізоляції, обсервації підлягають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну та прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

Строк дії таких обмежень наразі чітко не визначений – умовою їх зняття є покращення епідситуації в Індії.

Ситуація в Індії

В Індії загальна кількість випадків інфікування коронавірусом перевищила 18 мільйонів. За добу кількість нових заражень може сягати 380 тисяч осіб.