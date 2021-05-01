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Україна закриває в’їзд з Індії: прикордонники повідомили деталі та початок дії обмежень

Київ • УНН

 • 14391 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. З 2 травня уряд ввів обмеження та додаткові умови в’їзду в Україну для громадян, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території. Про деталі дії цих обмежень повідомили у Державній прикордонній службі України, повідомляє УНН.

Деталі

З 00 год. 00 хв. 2 травня 2021 року на період дії карантину прийнятим рішенням забороняється перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

Виключення становлять іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей, а також інші категорії іноземців та осіб без громадянства за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Крім того, обов’язковій самоізоляції, обсервації підлягають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну та прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

Строк дії таких обмежень наразі чітко не визначений – умовою їх зняття є покращення епідситуації в Індії.

Ситуація в Індії

В Індії загальна кількість випадків інфікування коронавірусом перевищила 18 мільйонів. За добу кількість нових заражень може сягати 380 тисяч осіб.

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