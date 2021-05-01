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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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2 марта, 18:35 • 271415 просмотра

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Украина закрывает въезд из Индии: пограничники сообщили детали и начало действия ограничений

Украина закрывает въезд из Индии: пограничники сообщили детали и начало действия ограничений

Киев  •  УНН

 • 14386 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Со 2 мая правительство ввело ограничения и дополнительные условия въезда в Украину для граждан, прибывших из Республики Индия или находившихся на ее территории. О деталях действия этих ограничений сообщили в Государственной пограничной службе Украины, сообщает УНН.

Детали

С 00 ч. 00 мин. 2 мая 2021 года на период действия карантина принятым решением запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, прибывших из Республики Индия или находившимся на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.

Исключение составляют иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории Украины, являющиеся супругами или детьми граждан Украины, работники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, а также другие категории иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел.

Кроме того, обязательной самоизоляции, обсервации подлежат граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории Украины, являющиеся супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.

Срок действия таких ограничений пока четко не определен - условием их снятия является улучшение эпидситуации в Индии.

Ситуация в Индии

В Индии общее количество случаев инфицирования коронавируса превысила 18 млн. За сутки количество новых заражений может достигать 380 000 человек.

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