Украина закрывает въезд из Индии: пограничники сообщили детали и начало действия ограничений
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Со 2 мая правительство ввело ограничения и дополнительные условия въезда в Украину для граждан, прибывших из Республики Индия или находившихся на ее территории. О деталях действия этих ограничений сообщили в Государственной пограничной службе Украины, сообщает УНН.
Детали
С 00 ч. 00 мин. 2 мая 2021 года на период действия карантина принятым решением запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, прибывших из Республики Индия или находившимся на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.
Исключение составляют иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории Украины, являющиеся супругами или детьми граждан Украины, работники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, а также другие категории иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел.
Кроме того, обязательной самоизоляции, обсервации подлежат граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории Украины, являющиеся супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.
Срок действия таких ограничений пока четко не определен - условием их снятия является улучшение эпидситуации в Индии.
Ситуация в Индии
В Индии общее количество случаев инфицирования коронавируса превысила 18 млн. За сутки количество новых заражений может достигать 380 000 человек.