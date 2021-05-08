Индийский штат идет на локдаун
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Южный штат Индии Тамилнад, объявляет локдаун, поскольку чиновники сообщили о росте общенациональной количества смертей от COVID-19 в сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Министерство здравоохранения Индии сообщило о 4187 смертельных случаев за последние 24 часа, в результате чего общее количество погибших составило чуть менее 240 000.
Чиновники в штате Тамилнад заявили, что общий локдауну начнет действовать в понедельник, 10 мая, и продлится до 24 мая. В субботу и воскресенье разрешено открывать магазины и другие предприятия, чтобы дать жителям время подготовиться к широкому закрытия. Соседний штат Карнатака заявил, что продолжает ограничения движения также до 24 мая.
Какова ситуация
Вторая волна пандемии коронавируса в Индии привела систему здравоохранения страны на грань коллапса, где не хватало больничных коек и кислорода. Морги и крематории пытаются справиться с количеством погибших, а в парках и на автостоянках горят импровизированные погребальные костры.
Медицинские эксперты говорят, что реальное число случаев COVID-19 и летальных случаев, вероятно, будет намного выше, чем официальные итоги.
Напомним
Индия побила собственный рекорд по количеству больных коронавирус в сутки. Высокий научный советник индийского правительства предупредил, что страна неизбежно столкнется с дальнейшими волнами пандемии коронавируса.
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ , которым постановил оказать гуманитарную помощь Индии в борьбе с коронавируса.