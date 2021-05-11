ВООЗ повідомила про вихід на плато по смертності і захворюваності COVID
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Рівень захворюваності та смертності від коронавірусної інфекції у світі вийшов на плато, заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на пресконференції. Відео зустрічі транслювалось на YouTube-каналі організації, передає УНН.
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“Зниження йде у всіх регіонах, включаючи Америку і Європу. Однак це неприйнятно високий рівень плато, коли минулого тижня (у світі) було понад 5,4 мільйона випадків COVID-19 і майже 90 тисяч смертей”, — сказав Гебрейесус.
Деталі
За його словами, епідеміологічна ситуація залишається небезпечною по всьому світу. Зокрема, захворюваність і смертність від коронавірусу все ще швидко ростуть в Південно-Східній Азії. Крім того, ВООЗ уважно стежить за ситуацією в Індії, де виявили штам B.1.617, повідомив Гебрейесус, зазначивши, що цей варіант вірусу викликає стурбованість на світовому рівні.
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Ситуація з COVID-19
За даними ВООЗ, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 157,9 млн осіб, з них понад 3,28 млн померли. Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса, в світі інфіковано понад 158,3 млн осіб, понад 3,2 млн померли.
Лідером за кількістю підтверджених випадків залишаються США, де виявили 32,7 млн заражених. На другому місці знаходиться Індія з 22,66 млн інфікованих, на третьому — Бразилія (15,18 млн).
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 122 327 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 46 512 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.