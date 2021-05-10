В Україні вже 2,122 млн випадків COVID-19, за добу — 2 817

Цитата
"2 817 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 159 дітей та 31 медпрацівник", - йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу
▪️ госпіталізовано – 1 414 осіб;
▪️ летальних випадків – 119;
▪️ одужало – 9 002 особи;
▪️ здійснено тестувань за добу – 21 883 (зокрема методом ПЛР – 13 158, методом ІФА – 2 250, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 475).
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 122 327 осіб;
- одужало – 1 768 753 особи;
- летальних випадків – 46 512;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 668 937.
Щеплення від COVID-19
- 1 004 людини щеплено проти COVID-19 за добу 9 травня 2021 року в Україні.
- 863 645 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
▪️ Щеплення проводилось 15 мобільними бригадами з імунізації та 25 пунктами щеплення.
▪️ Станом на 9 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 529 431 людина.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.
-
- м. Київ – 101 випадок/ 0 щеплень;
-
- Вінницька область – 38 випадків/ 0 щеплень;
-
- Волинська область – 95 випадків/ 19 щеплень;
-
- Дніпропетровська область – 449 випадків/ 0 щеплень;
-
- Донецька область – 243 випадки/ 61 щеплення;
-
- Житомирська область – 132 випадки/ 0 щеплень;
-
- Закарпатська – 32 випадки/ 10 щеплень;
-
- Запорізька область – 74 випадки/ 15 щеплень;
-
- Івано-Франківська область – 50 випадків/ 50 щеплень;
-
- Київська область – 184 випадки/ 23 щеплення;
-
- Кіровоградська область – 72 випадки/ 0 щеплень;
-
- Луганська область – 31 випадок/ 0 щеплень;
-
- Львівська область – 217 випадків/ 470 щеплень;
-
- Миколаївська область – 156 випадків/ 79 щеплень;
-
- Одеська область – 83 випадки/ 0 щеплень;
-
- Полтавська область – 130 випадків/ 21 щеплення;
-
- Рівненська область – 67 випадків/ 56 щеплень;
-
- Сумська область – 54 випадки/ 20 щеплень;
-
- Тернопільська область – 108 випадків/ 90 щеплень;
-
- Харківська область – 175 випадків/ 0 щеплень;
-
- Херсонська область – 90 випадків/ 0 щеплень;
-
- Хмельницька область – 15 випадків/ 0 щеплень;
-
- Черкаська область – 126 випадків/ 0 щеплення;
-
- Чернівецька область – 58 випадків/ 90 щеплень;
-
- Чернігівська область – 37 випадків/ 0 щеплень.
-
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
Раніше Прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в “червоній” зоні.