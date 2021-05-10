В Украине уже 2,122 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 817

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“2817 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 мая 2021 года. В частности, заболели 159 детей и 31 медработник”, — говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки
▪️ госпитализированы — 1414 человек;
▪️ летальных случаев — 119;
▪️ выздоровели — 9002 человека;
▪️ осуществлено тестирований за сутки — 21 883 (в том числе методом ПЦР — 13158, методом ИФА — 2250, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 6475).
За все время пандемии в Украине
— заболело — 2 122 327 человек;
— выздоровели — 1 76 8753 лица;
— летальных случаев — 46 512;
— проведения ПЦР-тестов — 9668937.
Прививка от COVID-19
— 1004 человека привито против COVID-19 за сутки 9 мая 2021 в Украине.
— 863645 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 863 643 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
▪️ Прививки проводились 15 мобильными бригадами по иммунизации и 25 пунктами прививки.
▪️ состоянию на 9 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 529 431 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.
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- м. Киев — 101 случай / 0 прививок;
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- Винницкая область — 38 случаев / 0 прививок;
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- Волынская область — 95 случаев / 19 прививок;
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- Днепропетровская область — 449 случаев / 0 прививок;
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- Донецкая область — 243 случая / 61 прививки;
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- Житомирская область — 132 случая / 0 прививок;
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- Закарпатская — 32 случая / 10 прививок;
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- Запорожская область — 74 случая / 15 прививок;
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- Ивано-Франковская область — 50 случаев / 50 прививок;
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- Киевская область — 184 случая / 23 прививки;
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- Кировоградская область — 72 случая / 0 прививок;
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- Луганская область — 31 случай / 0 прививок;
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- Львовская область — 217 случаев / 470 прививок;
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- Николаевская область — 156 случаев / 79 прививок;
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- Одесская область — 83 случая / 0 прививок;
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- Полтавская область — 130 случаев / 21 прививки;
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- Ровенская область — 67 случаев / 56 прививок;
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- Сумская область — 54 случая / 20 прививок;
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- Тернопольская область — 108 случаев / 90 прививок;
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- Харьковская область — 175 случаев / 0 прививок;
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- Херсонская область — 90 случаев / 0 прививок;
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- Хмельницкая область — 15 случаев / 0 прививок;
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- Черкасская область — 126 случаев / 0 прививки;
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- Черновицкая область — 58 случаев / 90 прививок;
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- Черниговская область — 37 случаев / 0 прививок.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничений , которые действовали до январского жесткого карантина.
С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантина с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлен до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. От “цвета” регионаразличаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные огранчения. Желтый уровень -по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в “красной” зоне.