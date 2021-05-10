В Украине уже 2,122 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 817

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“2817 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 мая 2021 года. В частности, заболели 159 детей и 31 медработник”, — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки

▪️ госпитализированы — 1414 человек;

▪️ летальных случаев — 119;

▪️ выздоровели — 9002 человека;

▪️ осуществлено тестирований за сутки — 21 883 (в том числе методом ПЦР — 13158, методом ИФА — 2250, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 6475).

За все время пандемии в Украине

— заболело — 2 122 327 человек;

— выздоровели — 1 76 8753 лица;

— летальных случаев — 46 512;

— проведения ПЦР-тестов — 9668937.

Прививка от COVID-19

— 1004 человека привито против COVID-19 за сутки 9 мая 2021 в Украине.

— 863645 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 863 643 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

▪️ Прививки проводились 15 мобильными бригадами по иммунизации и 25 пунктами прививки.

▪️ состоянию на 9 мая 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 529 431 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.



м. Киев — 101 случай / 0 прививок;



Винницкая область — 38 случаев / 0 прививок;



Волынская область — 95 случаев / 19 прививок;



Днепропетровская область — 449 случаев / 0 прививок;



Донецкая область — 243 случая / 61 прививки;



Житомирская область — 132 случая / 0 прививок;



Закарпатская — 32 случая / 10 прививок;



Запорожская область — 74 случая / 15 прививок;



Ивано-Франковская область — 50 случаев / 50 прививок;



Киевская область — 184 случая / 23 прививки;



Кировоградская область — 72 случая / 0 прививок;



Луганская область — 31 случай / 0 прививок;



Львовская область — 217 случаев / 470 прививок;



Николаевская область — 156 случаев / 79 прививок;



Одесская область — 83 случая / 0 прививок;



Полтавская область — 130 случаев / 21 прививки;



Ровенская область — 67 случаев / 56 прививок;



Сумская область — 54 случая / 20 прививок;



Тернопольская область — 108 случаев / 90 прививок;



Харьковская область — 175 случаев / 0 прививок;



Херсонская область — 90 случаев / 0 прививок;



Хмельницкая область — 15 случаев / 0 прививок;



Черкасская область — 126 случаев / 0 прививки;



Черновицкая область — 58 случаев / 90 прививок;



Черниговская область — 37 случаев / 0 прививок.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.