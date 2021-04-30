ВОЗ даст оценку Moderna и двух китайских вакцин до конца следующей недели
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает опубликовать свои оценки по использованию в чрезвычайных ситуациях списке двух основных китайских вакцин против COVID-19, а также Moderna, до конца следующей недели. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Сегодня, 30 апреля, независимая комиссия ВОЗ начала проводить оценку вакцины Moderna и вакцины от китайской Sinopharm, а также должна была рассмотреть другую основную вакцину Китая, изготовленную Sinovac Biotech, на следующей неделе.
“Итак, в начале следующей недели или до конца следующей недели мы проведем окончательную оценку этих трех вакцин”, — сказала помощник генерального директора ВОЗ Марианхела Симао.
Список ВОЗ для экстренного использования является сигналом для национальных регуляторов о том, что вакцина безопасна и эффективна, и позволит покупать и распространять эти вакцины международной программе совместного использования вакцин для бедных стран.
Напомним
Всемирная организация здравоохранения предупредила европейские правительства, ослабление карантина слишком рано может привести к увеличению количества инфицированных, что может спровоцировать появление новых штаммов инфекций, как это наблюдается в Индии.
Компании Pfizer и BioNTech подали заявки в Европейский агентства лекарственных средств (ЕМА) на разрешение применения их вакцины против COVID-19 среди подростков 12-15 лет.