ВООЗ дасть оцінку Moderna та двох китайських вакцин до кінця наступного тижня

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Сьогодні, 30 квітня, незалежна комісія ВООЗ почала проводити оцінку вакцини Moderna та вакцини від китайської Sinopharm, а також повинна була розглянути іншу основну вакцину Китаю, виготовлену Sinovac Biotech, наступного тижня.

“Отже, до початку наступного тижня або до кінця наступного тижня ми проведемо остаточну оцінку цих трьох вакцин”, — сказала помічник генерального директора ВООЗ Маріанхела Сімао.

Список ВООЗ для екстреного використання є сигналом для національних регуляторів про те, що вакцина безпечна та ефективна, і дозволить купувати та розповсюджувати ці вакцини міжнародною програмою спільного використання вакцин для бідних країн.

Нагадаємо

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила європейські уряди, що послаблення карантинних обмежень занадто рано може призвести до збільшення кількості інфікованих, що може спровокувати появу нових штамів інфекцій, як це спостерігається в Індії.

Компанії Pfizer і BioNTech подали заявки до Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА) на дозвіл застосування їхньої вакцини проти COVID-19 серед підлітків 12-15 років.