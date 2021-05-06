ВОЗ: 100 грамм красного мяса увеличивают риск рака на 17%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Употребление в пищу красного мяса и мясной продукции повышает риск развития раковых заболеваний. Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет УНН.
Цитата:
"В рассмотренных исследованиях было отмечено, что употребление мясной продукции ведет к повышению риска развития раковых заболеваний. По данным этих исследований уровень риска, как правило, повышался по мере увеличения потребления мясной продукции. (...) Данные тех же исследований указывают на то, что ежедневное употребление в пищу 100 г красного мяса может повышать риск развития колоректального рака примерно на 17%", - сообщили в ВОЗ.
Детали
Мясо состоит из множества компонентов, в числе которых фигурирует гемовое железо, также оно может содержать химические вещества, которые образуются в процессе обработки или приготовления сырого мяса, что является причиной развития раковых заболеваний, добавляют в организации.
"Людям, которые употребляют мясную пищу, следует ограничить потребление мясной продукции с целью снижения риска колоректального рака", - заявили в ВОЗ.
Тем, кого беспокоит риск заболевания раком, можно порекомендовать сократить употребление красного мяса или мясной продукции до выпуска обновленных рекомендаций, которые непосредственно касаются канцерогенности этих продуктов, резюмируют в организации.
Дополнение
Минздрав Украины рекомендует украинцам съедать не более 500 гр красного мяса в неделю.
Справка
Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.