ВООЗ: 100 грам червоного м'яса збільшують ризик раку на 17%

Цитата:

"У розглянутих дослідженнях було відзначено, що вживання м'ясної продукції веде до підвищення ризику розвитку ракових захворювань. За даними цих досліджень рівень ризику, як правило, підвищувався в міру збільшення вживання м'ясної продукції. (...) Дані тих же досліджень вказують на те, що щоденне вживання в їжу 100 г червоного м'яса може підвищувати ризик розвитку колоректального раку приблизно на 17%", - повідомили в ВООЗ.

Деталі

М'ясо складається з безлічі компонентів, в числі яких фігурує гемовое залізо, також воно може містити хімічні речовини, які утворюються в процесі обробки або приготування сирого м'яса, що є причиною розвитку ракових захворювань, додають в організації.

"Людям, які вживають м'ясну їжу, слід обмежити споживання м'ясної продукції з метою зниження ризику колоректального раку", - заявили в ВООЗ.

Тим, кого турбує ризик захворювання на рак, можна порекомендувати скоротити вживання червоного м'яса або м'ясної продукції до випуску оновлених рекомендацій, які безпосередньо стосуються канцерогенності цих продуктів, резюмують в організації.

Доповнення

МОЗ України рекомендує українцям з'їдати не більше 500 гр червоного м'яса на тиждень.

Довідка

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.