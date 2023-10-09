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Волонтеры, которые искали тела погибших на музыкальном фестивале в Израиле, попали под обстрел

Киев • УНН

 • 957150 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Добровольцы, которые искали тела на месте музыкального фестиваля Supernova в Израиле, были вынуждены приостановить поиски из-за обстрелов боевиков. Об этом сообщили BBC, пишет УНН.

Цитата

«Мы работаем под огнем, поэтому пришлось эвакуировать это место», - отметила Йосси Ландау, командир волонтерской группы Zaka.

Детали

Волонтеры, которые искали тела и останки погибших на месте музыкального фестиваля Supernova, где в субботу было убито не менее 260 человек, были вынуждены приостановить поиски, поскольку они оказались под обстрелом боевиков.

Йосси Ландау сообщила, что ее команда из 25 человек на данный момент нашла 162 тела, но была вынуждена приостановить работу из-за обстрелов.

Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории Сектора Газа.

Служба скорой медицинской помощи ZAKA сообщила, что по меньшей мере 260 тел были найдены в районе проведения фестиваля Nature Party в Реиме, где террористы ХАМАС совершили резню.

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