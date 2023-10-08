Близько 260 тіл знайдено на кордоні Ізраїлю та Гази

Деталі

Служба швидкої медичної допомоги ZAKA повідомляє, що щонайменше 260 тіл було знайдено в районі проведення фестивалю Nature Party в Реїмі, де терористи ХАМАС вчинили різанину.

Доповнення

Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомляє про щонайменше 413 загиблих і понад 2200 поранених у Газі.

В Ізраїлі ЗМІ повідомляють про щонайменше 700 загиблих.