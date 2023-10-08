Близько 260 тіл знайдено на кордоні Ізраїлю та Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Після атаки терористів Хамасу на кордоні Ізраїлю та сектора Гази було виявлено 260 тіл загиблих. Про це повідомляє Jerusalem Post, пише УНН.
Деталі
Служба швидкої медичної допомоги ZAKA повідомляє, що щонайменше 260 тіл було знайдено в районі проведення фестивалю Nature Party в Реїмі, де терористи ХАМАС вчинили різанину.
Доповнення
Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомляє про щонайменше 413 загиблих і понад 2200 поранених у Газі.
В Ізраїлі ЗМІ повідомляють про щонайменше 700 загиблих.