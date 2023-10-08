Сектор Гази у вогні: ЦАХАЛ завдає ударів

Деталі

Зазначається, що ЦАХАЛ поновив авіаційні та артилерійські удари по сектору Газа. Ізраїльські літаки знищили будівлю Палестинського ісламського національного банку, неподалік від місця, звідки Al Jazeera вела репортаж.

Ізраїльська армія наказала жителям незаконних ізраїльських поселень Сдерот і Мефальсім поблизу сектора Газа залишатися вдома.

Доповнення

Міністерство охорони здоров'я Палестини повідомляє про щонайменше 413 загиблих і понад 2200 поранених у Газі.

В Ізраїлі ЗМІ повідомляють про щонайменше 700 загиблих.