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Сектор Газа в огне: ЦАХАЛ наносит удары

Сектор Газа в огне: ЦАХАЛ наносит удары

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 октября. УНН. Вооруженные силы Израиля продолжают наносить удары по сектору Газа. Об этом сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ЦАХАЛ возобновил авиационные и артиллерийские удары по сектору Газа. Израильские самолеты уничтожили здание Палестинского исламского Национального банка, неподалеку от места, откуда Al Jazeera вела репортаж.

Израильская армия приказала жителям незаконных израильских поселений Сдерот и Мефальсим недалеко от Сектора Газа оставаться дома.

Дополнение

Министерство здравоохранения Палестины сообщает о по меньшей мере 413 погибших и более 2200 раненых в Газе.

В Израиле СМИ сообщают о по меньшей мере 700 погибших.

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