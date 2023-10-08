Сектор Газа в огне: ЦАХАЛ наносит удары
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Вооруженные силы Израиля продолжают наносить удары по сектору Газа. Об этом сообщает Al Jazeera, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что ЦАХАЛ возобновил авиационные и артиллерийские удары по сектору Газа. Израильские самолеты уничтожили здание Палестинского исламского Национального банка, неподалеку от места, откуда Al Jazeera вела репортаж.
Израильская армия приказала жителям незаконных израильских поселений Сдерот и Мефальсим недалеко от Сектора Газа оставаться дома.
Дополнение
Министерство здравоохранения Палестины сообщает о по меньшей мере 413 погибших и более 2200 раненых в Газе.
В Израиле СМИ сообщают о по меньшей мере 700 погибших.