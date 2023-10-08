Около 260 тел найдены на границе Израиля и Газы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. После атаки террористов ХАМАСа на границе Израиля и Сектора Газа было обнаружено 260 тел погибших. Об этом сообщает Jerusalem Post, пишет УНН.
Детали
Служба скорой медицинской помощи Зака сообщает, что по меньшей мере 260 тел были найдены в районе фествала Nature Party в районе, где террористы ХАМАС совершили резню.
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Министерство здравоохранения Палестины сообщает о по меньшей мере 413 погибших и более 2200 раненых в Газе.
В Израиле СМИ сообщают о по меньшей мере 700 погибших.