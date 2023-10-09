Волонтери, які шукали тіла загиблих на музичному фестивалі в Ізраїлі, потрапили під обстріл

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«Ми працюємо під вогнем, тому довелося евакуювати це місце»,- зазначила Йоссі Ландау, командир волонтерської групи Zaka.

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Волонтери, які шукали тіла та останки загиблих на місці музичного фестивалю Supernova, де в суботу було вбито щонайменше 260 людей, були змушені призупинити пошуки, оскільки вони опинилися під обстрілом бойовиків.

Йоссі Ландау доповіла, що її команда з 25 осіб наразі знайшла 162 тіла, але змушена була призупинитися через обстріли.

Нагадаємо

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази.

Служба швидкої медичної допомоги ZAKA повідомила, що щонайменше 260 тіл було знайдено в районі проведення фестивалю Nature Party в Реїмі, де терористи ХАМАС вчинили різанину.

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