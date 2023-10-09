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Волонтери, які шукали тіла загиблих на музичному фестивалі в Ізраїлі, потрапили під обстріл

Волонтери, які шукали тіла загиблих на музичному фестивалі в Ізраїлі, потрапили під обстріл

Київ • УНН

 • 957152 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Волонтери, які шукали тіла на місці музичного фестивалю Supernova в Ізраїлі, були змушені призупинити пошуки, через обстріли бойовиків. Про це повідомили BBC, пише УНН.

Цитата

«Ми працюємо під вогнем, тому довелося евакуювати це місце»,- зазначила Йоссі Ландау, командир волонтерської групи Zaka.

Деталі

Волонтери, які шукали тіла та останки загиблих на місці музичного фестивалю Supernova, де в суботу було вбито щонайменше 260 людей, були змушені призупинити пошуки, оскільки вони опинилися під обстрілом бойовиків.

Йоссі Ландау доповіла, що її команда з 25 осіб наразі знайшла 162 тіла, але змушена була призупинитися через обстріли.

Нагадаємо

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази.

Служба швидкої медичної допомоги ZAKA повідомила, що щонайменше 260 тіл було знайдено в районі проведення фестивалю Nature Party в Реїмі, де терористи ХАМАС вчинили різанину.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Різанина ХАМАСу на музичному фестивалі: у мережі з'явилося відео з дрона

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