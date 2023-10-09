Різанина ХАМАСу на музичному фестивалі: у мережі з'явилося відео з дрона
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Мережею шириться відео, зняте дроном, місця, де проходив музичний фестиваль Nature Party на кордоні Ізраїлю та сектору Гази. Про це пише УНН з посиланням на телеграм-канали, які поширють моторшні кадри.
Деталі
Кадри з відео демонструють масштаб звірств ХАМАСу. Зокрема, видно сотні покинутих та понівечених автомобілів, а також помітні сліди сутичок і звірств, які вчинили терористи.
Доповнення
Після атаки терористів Хамасу на кордоні Ізраїлю та сектора Гази, де проходив фестиваль, було виявлено 260 тіл загиблих.