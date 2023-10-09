Резня ХАМАСа на музыкальном фестивале: в сети появилось видео с дрона
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Сетью распространяется видео, снятое дроном, места, где проходил музыкальный фестиваль Nature Party на границе Израиля и Сектора Газа. Об этом пишет УНН со ссылкой на телеграм-каналы, которые распространяют жуткие кадры.
Детали
Кадры из видео демонстрируют масштаб зверств ХАМАСа. В частности, видны сотни брошенных и изуродованных автомобилей, а также заметны следы столкновений и зверств, совершенных террористами.
Дополнение
После атаки террористов ХАМАСа на границе Израиля и Сектора Газа, где проходил фестиваль, было обнаружено 260 тел погибших.