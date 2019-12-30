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Волонтеры разработали рекомендации для СМИ по работе с освобожденными из плена

Волонтеры разработали рекомендации для СМИ по работе с освобожденными из плена

Киев  •  УНН

 • 8889 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Волонтеры разработали рекомендации для СМИ касательно психологических аспектов работы с освобожденными из плена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкульта.

“Волонтеры разработали рекомендации для СМИ касательно психологических аспектов работы с освобожденными из плена”, — говорится в сообщении.

По информации Минкульта, журналистам важно помнить не только про оперативность и эмоции, но о человечности и деликатности.

“С помощью практикующего психолога Татьяны Донцовой, мы подготовили несколько советов для журналистов”, — говорится в сообщении.

Так, журналистам предлагают следующие рекомендации:

  • Формулируйте свои вопросы максимально корректно, учитывая ситуацию и возможные последствия, такие как флэшбеки, ретравматизация и тому подобное.
  • Вести разговор и задавать вопросы надо с позиции уважения к человеку и к его жизненному опыту.
  • Помните о важности постепенной интеграции в социум. Человек еще находится под влиянием пережитого стресса, хотя она и требует внимания, но на данном этапе полезнее для его психики и нервной системы будет возможность постепенной, при специальном сопровождении специалистов, интеграции в социум.
  • Не задавайте много личных вопросов. За то время, пока человек находился в изоляции, много могло произойти и в его личной жизни, и сам человек получил опыт, который влияет на его восприятие окружающего мира.
  • Не перегружайте информацией. Стоит помнить, что нервная система человека справляется со стрессом, она еще не совсем стабильна и требует качественного отдыха.
  • Не стоит героизировать людей. То, что происходило с ними в изоляции, возможно, не применяется сейчас человеком к определению “герой” и может вызвать негативные реакции.
  • Не задавайте вопросы о “цене обмена” и их отношение к политическим событиям в стране. Человек не имел возможности влиять на эти процессы.
  • Помните о праве человека не отвечать на ваши вопросы по имеющейся причиной или без нее.

    • “Лучше фокусироваться на вопросах, которые имеют жизнеутверждающие установки, например, можно спросить о том, что помогало справиться и выжить в сложных ситуациях, как запомнился самый первый момент, когда человек почувствовал себя в безопасности, советы по преодолению экстремального стресса, которые он может дать из своего личного опыта другим”, — говорится в сообщении.

    Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось — из ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

    Позже Офис Президента опубликовал список всех украинцев, вернувшихся на подконтрольную Украины.

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