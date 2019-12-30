Волонтеры разработали рекомендации для СМИ по работе с освобожденными из плена
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Волонтеры разработали рекомендации для СМИ касательно психологических аспектов работы с освобожденными из плена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкульта.
“Волонтеры разработали рекомендации для СМИ касательно психологических аспектов работы с освобожденными из плена”, — говорится в сообщении.
По информации Минкульта, журналистам важно помнить не только про оперативность и эмоции, но о человечности и деликатности.
“С помощью практикующего психолога Татьяны Донцовой, мы подготовили несколько советов для журналистов”, — говорится в сообщении.
Так, журналистам предлагают следующие рекомендации:
“Лучше фокусироваться на вопросах, которые имеют жизнеутверждающие установки, например, можно спросить о том, что помогало справиться и выжить в сложных ситуациях, как запомнился самый первый момент, когда человек почувствовал себя в безопасности, советы по преодолению экстремального стресса, которые он может дать из своего личного опыта другим”, — говорится в сообщении.
Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось — из ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.
Позже Офис Президента опубликовал список всех украинцев, вернувшихся на подконтрольную Украины.