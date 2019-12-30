Волонтери розробили рекомендації для ЗМІ щодо роботи зі звільненими з полону
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Волонтери розробили рекомендації для ЗМІ щодо психологічних аспектів роботи зі звільненими з полону. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінкульту.
“Волонтери розробили рекомендації для ЗМІ щодо психологічних аспектів роботи зі звільненими з полону”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією Мінкульту, журналістам важливо пам’ятати не тільки про оперативність та емоції, але про людяність і делікатність.
“За допомогою практикуючого психолога Тетяни Донцової, ми підготували кілька порад для журналістів”, — йдеться у повідомленні.
Так, журналістам пропонують наступні рекомендації:
“Найкраще фокусуватися на питаннях, які мають життєстверджуючі установки, наприклад, можна запитати про те, що допомагало впоратися і вижити в складних ситуаціях, як запам’ятався найперший момент, коли людина відчула себе в безпеці, які поради щодо подолання екстремального стресу він може дати зі свого особистого досвіду іншим”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.
Пізніше Офіс Президента опублікував список всіх українців, що повернулись на підконтрольну Україну.