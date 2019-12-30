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Волонтери розробили рекомендації для ЗМІ щодо роботи зі звільненими з полону

Волонтери розробили рекомендації для ЗМІ щодо роботи зі звільненими з полону

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Волонтери розробили рекомендації для ЗМІ щодо психологічних аспектів роботи зі звільненими з полону. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінкульту.

“Волонтери розробили рекомендації для ЗМІ щодо психологічних аспектів роботи зі звільненими з полону”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Мінкульту, журналістам важливо пам’ятати не тільки про оперативність та емоції, але про людяність і делікатність.

“За допомогою практикуючого психолога Тетяни Донцової, ми підготували кілька порад для журналістів”, — йдеться у повідомленні.

Так, журналістам пропонують наступні рекомендації:

  • Формулюйте свої питання максимально коректно, з огляду на ситуацію і можливі наслідки, такі як флешбеки, ретравматизації тощо.
  • Вести розмову і ставити питання треба з позіції поваги до людини і до його життєвого досвіду.
  • Пам’ятайте про важливість поступової інтеграції в соціум. Людина ще знаходиться під впливом пережитого стресу, хоч вона і потребує уваги, але на даному етапі корисніше для її психіки і нервової системи буде можливість поступової, при спеціальному супроводі фахівців, інтеграції в соціум.
  • Не задавайте багато особистих питань. За той час, поки людина перебувала в ізоляції, багато могло статися і в його особистому житті, і сама людина отримала досвід, який впливає на її сприйняття навколишнього світу.
  • Не перевантажуйте інформацією. Варто пам’ятати, що нервова система людини справляється зі стресом, вона ще не зовсім стабільна і потребує якісного відпочинку.
  • Не варто героїзувати людей. Те, що відбувалося з ними в ізоляції, можливо, не застосовується зараз людиною до визначення “герой” і може викликати негативні реакції.
  • Не ставте питання про “ціну обміну” і їх ставлення до політичних подій в країні. Людина не мала можливості впливати на ці процеси.
  • Пам’ятайте про право людини не відповідати на ваші питання за наявною причиною або без неї.

    • “Найкраще фокусуватися на питаннях, які мають життєстверджуючі установки, наприклад, можна запитати про те, що допомагало впоратися і вижити в складних ситуаціях, як запам’ятався найперший момент, коли людина відчула себе в безпеці, які поради щодо подолання екстремального стресу він може дати зі свого особистого досвіду іншим”, — йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.

    Пізніше Офіс Президента опублікував список всіх українців, що повернулись на підконтрольну Україну.

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