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Волкер заверил, что и дальше будет заниматься вопросами Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заверил, что не собирается переходить на другую работу. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Прямый", передает УНН.

Волкер заверил, что и дальше будет заниматься вопросами Украины

"Четко хотел бы заявить, что нет никаких планов что-то менять. Мы действительно достигли определенного прогресса в плане того, что мы четко и понятно заявили России относительно недопустимости этой ситуации. Мы хотели бы улучшить гуманитарную ситуацию на Донбассе, и мы хотели бы восстановить украинский контроль над этой территорией. Считаю, что это очень важный момент", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли он продолжать заниматься вопросами Украины.

Как сообщал УНН, в июле 2017 года Соединенные Штаты Америки назначили Курта Волкера своим специальным представителем по Украине.

Украинские Национальные Новости

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