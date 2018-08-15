Волкер заверил, что и дальше будет заниматься вопросами Украины

"Четко хотел бы заявить, что нет никаких планов что-то менять. Мы действительно достигли определенного прогресса в плане того, что мы четко и понятно заявили России относительно недопустимости этой ситуации. Мы хотели бы улучшить гуманитарную ситуацию на Донбассе, и мы хотели бы восстановить украинский контроль над этой территорией. Считаю, что это очень важный момент", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли он продолжать заниматься вопросами Украины.

Как сообщал УНН, в июле 2017 года Соединенные Штаты Америки назначили Курта Волкера своим специальным представителем по Украине.