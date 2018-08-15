Волкер запевнив, що й далі опікуватиметься питаннями України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер запевнив, що не збирається переходити на іншу роботу. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Прямий”, передає УНН.
“Чітко хотів би заявити, що немає жодних планів щось змінювати. Ми дійсно досягли певного прогресу у плані того, що ми чітко і зрозуміло наголосили Росії стосовно недопустимості цієї ситуації. Ми хотіли б покращити гуманітарну ситуацію на Донбасі, і ми хотіли б відновити український контроль над цією територією. Вважаю, що це дуже важливий момент”, — сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи буде він продовжувати займатися питаннями України.
Як повідомляв УНН, у липні 2017 року Сполучені Штати Америки призначили Курта Волкера своїм спеціальним представником щодо України.