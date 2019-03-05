Волкер призвал Россию отпустить украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Россия должна поступить как великая нация и отпустить украинских моряков - с таким заявлением выступил представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в Twitter, передает УНН.
Заявление Волкера поступило 4 марта, когда плену украинских моряков исполнилось 100 дней.
"Сегодня 24 украинских моряка уже 100 дней находятся задержанными Россией после того, как Россия неоправданно атаковала украинские военные суда белая Керченского пролива. Россия должна поступить достойно великой нации, и срочно отпустить команду и суда", - написал американский дипломат.
Напомним, 4 марта исполнилось 100 дней, как украинские моряки находятся в российском плену.
По этому случаю Великобритания призвала Россию немедленно освободить украинских военнопленных моряков и обеспечить свободный проход через Керченский пролив в Черное море.
Ранее УНН сообщал, что команда адвокатов военнопленных украинских моряков, захваченных Россией во время инцидента в Керченском проливе, формирует первый пакет документов для подачи индивидуальных жалоб в ЕСПЧ и другие международные инстанции.