Українські моряки 100 днів у російському полоні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Сьогодні, 4 березня, 100 днів, як українські моряки перебувають у російському полоні. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає УНН.
Сьогодні 100 днів, як захопили українських військовополонених моряків ФСБ РФ у листопаді минулого року. Омбудсмена Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook облікувала відео, яке власноруч зняли родичі українських військовополонених на підтримку наших хлопців.
“Свободу українським морякам!” Це важливі слова! Їх мають чути та повторювати усі, кому не байдужа доля 24-х військовополонених, яких вже три місяці утримують в РФ“, — написала вона.
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Омбудсмен наголошує, що і надалі не будуть відступати, допоки наші герої не повернуться додому.
“Україна, разом зі всіма цивілізованими країнами світу, закликає РФ до дотримання норм міжнародного гуманітарного права, зокрема норм Женевської Конвенції 1949 року”, — додала Денісова
Нагадаємо, у пенітенціарних установах на території тимчасово окупованого Криму незаконно утримуються 34 громадянина України та 35 на території Росії.