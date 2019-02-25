Україна не має підтвердження факту обстеження військовополонених моряків – Омбудсмен

"Я не можу ані підтвердити, ані спростувати інформацію про медичне обстеження моряків, тому що в мене в офіційних документах цього немає, і тільки зі ЗМІ мені стало відомо, що моряків обстежили", - зазначила Омбудсмен.

Раніше російські ЗМІ писали, що троє українських військовополонених моряків пройшли медичне обстеження у різних спеціалістів, зокрема у терапевта, хірурга, невропатолога, нейрохірурга, лора, офтальмолога.

Раніше український Омбудсмен повідомляла, що стан здоров’я шести полонених українських моряків погіршується.

Нагадаємо, стан українського полоненого моряка Василя Сороки погіршується - не спадає набряк пораненої руки, не працюють пальці, лікування не надається.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.