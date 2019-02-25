Україна не має підтвердження факту обстеження військовополонених моряків – Омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Офіційної інформації щодо медичного обстеження військовополонених моряків, утримуваних в російських тюрмах, в Україну не надходило. Про це повідомила Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова в коментарі кореспонденту УНН.
"Я не можу ані підтвердити, ані спростувати інформацію про медичне обстеження моряків, тому що в мене в офіційних документах цього немає, і тільки зі ЗМІ мені стало відомо, що моряків обстежили", - зазначила Омбудсмен.
Раніше російські ЗМІ писали, що троє українських військовополонених моряків пройшли медичне обстеження у різних спеціалістів, зокрема у терапевта, хірурга, невропатолога, нейрохірурга, лора, офтальмолога.
Раніше український Омбудсмен повідомляла, що стан здоров’я шести полонених українських моряків погіршується.
Нагадаємо, стан українського полоненого моряка Василя Сороки погіршується - не спадає набряк пораненої руки, не працюють пальці, лікування не надається.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.