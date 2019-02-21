Полоненого моряка Сороку все ще не обстежили у цивільній клініці - адвокат

"Набряк руки нижче рани не спадає. Функції декількох пальців не відновлюються. Регулярні болі. Все лікування в СІЗО зводиться до уколів вітаміну Б", - написав він.

Бадашмін сподівається, що в найближчі дні Сороку обстежать в одній з цивільних клінік Москви. Незважаючи на стан руки полоненого, він перебуває в "бойовому настрої", передає адвокат.

"Сьогодні добре попрацювали, хоч і в закритому засіданні, але плідно. Немає жодного "прохідного" і формального судового процесу. Кожне засідання у впертій процесуальної боротьбі. І не дивлячись на передбачуваність суду, тактичні і стратегічні завдання захист виконує. Що не може не радувати", - підкреслив Бадашмін.

Раніше УНН повідомляв, що апеляційна інстанція Московського міського суду залишила в силі постанову Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою чотирьох військовополонених українських моряків до кінця квітня.

Президент України Петро Порошенко передав Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу листи-звернення від десятків тисяч українців з проханням посилити тиск на Росію для звільнення з полону українських моряків і використовувати можливості, предоставлені статутом ООН, у вирішенні цієї проблеми.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перевели в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.