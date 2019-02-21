Пленного моряка Сороку до сих пор не обследовали в гражданской клинике - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Состояние украинского пленного моряка Василия Сороки ухудшается - не спадает отек раненной руки, не работают пальцы, лечение не предоставляется. С таким заявлением выступил адвокат группы защиты украинцев, плененных в Керченском проливе, Сергей Бадашмин в сети Facebook, передает УНН.
"Отек руки ниже раны не спадает. Функции нескольких пальцев не восстанавливаются. Регулярные боли. Все лечение в СИЗО сводится к уколам витамина Б", - написал он.
Бадашмин надеется, что в ближайшие дни Сороку обследуют в одной из гражданских клиник Москвы. Несмотря на состояние руки пленного, он пребывает в "боевом настроении", передает адвокат.
"Сегодня хорошо поработали, хоть и в закрытом заседании, но плодотворно. Нет ни одного "проходного" и формального судебного процесса. Каждое заседание в упорной процессуальной борьбе. И не смотря на предсказуемость суда, тактические и стратегические задачи защита выполняет. Что не может не радовать", - подчеркнул Бадашмин.
Ранее УНН сообщал, что апелляционная инстанция Московского городского суда оставила в силе постановление Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей четырех военнопленных украинских моряков до конца апреля.
Президент Украины Петр Порошенко передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письма-обращения от десятков тысяч украинцев с просьбой усилить давление на Россию для освобождения из плена украинских моряков и использовать возможности, предоставленные уставом ООН, в решении этой проблемы.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.