Пленного моряка Сороку до сих пор не обследовали в гражданской клинике - адвокат

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 47675 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 63609 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 126017 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127287 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128055 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124298 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158079 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117771 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141377 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145253 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пленного моряка Сороку до сих пор не обследовали в гражданской клинике - адвокат

Пленного моряка Сороку до сих пор не обследовали в гражданской клинике - адвокат

Киев  •  УНН

 • 9678 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Состояние украинского пленного моряка Василия Сороки ухудшается - не спадает отек раненной руки, не работают пальцы, лечение не предоставляется. С таким заявлением выступил адвокат группы защиты украинцев, плененных в Керченском проливе, Сергей Бадашмин в сети Facebook, передает УНН.

"Отек руки ниже раны не спадает. Функции нескольких пальцев не восстанавливаются. Регулярные боли. Все лечение в СИЗО сводится к уколам витамина Б", - написал он.

Бадашмин надеется, что в ближайшие дни Сороку обследуют в одной из гражданских клиник Москвы. Несмотря на состояние руки пленного, он пребывает в "боевом настроении", передает адвокат.

"Сегодня хорошо поработали, хоть и в закрытом заседании, но плодотворно. Нет ни одного "проходного" и формального судебного процесса. Каждое заседание в упорной процессуальной борьбе. И не смотря на предсказуемость суда, тактические и стратегические задачи защита выполняет. Что не может не радовать", - подчеркнул Бадашмин.

Ранее УНН сообщал, что апелляционная инстанция Московского городского суда оставила в силе постановление Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей четырех военнопленных украинских моряков до конца апреля. 

Президент Украины Петр Порошенко передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письма-обращения от десятков тысяч украинцев с просьбой усилить давление на Россию для освобождения из плена украинских моряков и использовать возможности, предоставленные уставом ООН, в решении этой проблемы. 

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.

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Украинские Национальные Новости

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