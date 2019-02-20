Суд в Москве оставил под арестом еще четырех военнопленных моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Апелляционная инстанция Московского городского суда оставила в силе постановление Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей четырех военнопленных украинских моряков до конца апреля. Об этом сообщил адвокат из группы защиты украинских моряков Николай Полозов на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, сегодня Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы защиты шестой четверки военнопленных украинских моряков: Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки, Олега Мельничука. По словам адвоката, судебное заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следствия ФСБ.
"Итоговый результат рассмотрения жалоб был предсказуем, как и в отношении 16 военнопленных, чьи жалобы были рассмотрены ранее, в отношении шестой четверки суд отказал в удовлетворении жалоб и оставил постановление Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей до конца апреля в силе", - написал защитник.
Кроме того, в ходе заседания суд удовлетворил ходатайство адвокатов о приобщении резолюции ПАСЕ.
"Дата нового рассмотрения пятой четверки военнопленных, чье дело было снято с рассмотрения из-за ненадлежащими образом подготовленного перевода процессуальных документов на украинский язык еще не назначена", - отметил Полозов.
Ранее сообщалось, что апелляционную жалобу по пленным морякам перенесли из-за проблем с переводом документов на украинский язык.
Как сообщал УНН, 13 февраля суд Москвы признал законным арест четверых украинских моряков до 24 апреля.
25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.