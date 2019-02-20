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Суд в Москві залишив під арештом ще чотирьох військовополонених моряків

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Апеляційна інстанція Московського міського суду залишила в силі постанову Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою чотирьох військовополонених українських моряків до кінця квітня. Про це повідомив адвокат з групи захисту українських моряків Микола Полозов на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Так, сьогодні Московський міський суд розглянув апеляційні скарги захисту шостої четвірки військовополонених українських моряків: Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороки, Олега Мельничука. За словами адвоката, судове засідання проходило в закритому режимі за клопотанням слідства ФСБ.

"Підсумковий результат розгляду скарг був передбачуваний, як і стосовно 16 військовополонених, чиї скарги були розглянуті раніше, щодо шостої четвірки суд відмовив у задоволенні скарг і залишив постанову Лефортовського районного суду про продовження строків тримання під вартою до кінця квітня в силі", - написав захисник.

Крім того, в ході засідання суд задовольнив клопотання адвокатів про залучення резолюції ПАРЄ.

"Дата нового розгляду п'ятої четвірки військовополонених, чия справа була знята з розгляду через неналежними чином підготовлений переклад процесуальних документів на українську мову ще не призначена", - зазначив Полозов.

Раніше повідомлялося, що апеляційну скаргу по полоненим морякам перенесли через проблеми з перекладом документів українською мовою.

Як повідомляв УНН, 13 лютого суд Москви визнав законним арешт чотирьох українських моряків до 24 квітня.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перевели в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.

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