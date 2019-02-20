Президент передал генсеку ООН письма украинцев по содействию в освобождении пленных моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Петр Порошенко во время встречи с Генсеком ООН Антониу Гутерришем в США, передал ему письма-обращения от десятков тысяч украинцев, подписанные в том числе Владимиром Жемчуговым, Игорем Гордийчуком, Адой Роговцевой, Игорем Козловским, Вадимом Свириденко, с просьбой усилить давление на Россию для освобождения из плена украинских моряков и использовать возможности, предоставляенные Генсеку Уставом ООН, в решении этой проблемы, передает УНН.
“Украинцы, которые собирали подписи в поддержку наших моряков, просили меня передать вам эти обращения, учитывая вашу важную роль и возможности в освобождении наших моряков, задержанных с нарушением всех международных норм. Это настоятельная просьба”, — с такими словами обратился Президент к Генеральному секретарю ООН и отметил, что тысячи писем были собраны за считанные дни.
Также во время встречи Петр Порошенко и Антонио Гутерриш обсудили следующие шаги с целью обеспечения выполнения соответствующих резолюций ГА ООН относительно территориальной целостности Украины, ситуации с правами человека в Крыму, а также демилитаризации полуострова.
Отдельное внимание было уделено перспективам развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе, а также процесса освобождения украинских политических заключенных.
Ранее сообщал, Президент Украины в ООН заявил, что Россия превратила Крым на пусковую площадку для ракет.