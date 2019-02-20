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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 48809 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 64663 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 126284 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127463 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128157 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 124332 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 158247 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141381 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145254 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Президент передал генсеку ООН письма украинцев по содействию в освобождении пленных моряков

Президент передал генсеку ООН письма украинцев по содействию в освобождении пленных моряков

Киев  •  УНН

 • 10324 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Петр Порошенко во время встречи с Генсеком ООН Антониу Гутерришем в США, передал ему письма-обращения от десятков тысяч украинцев, подписанные в том числе Владимиром Жемчуговым, Игорем Гордийчуком, Адой Роговцевой, Игорем Козловским, Вадимом Свириденко, с просьбой усилить давление на Россию для освобождения из плена украинских моряков и использовать возможности, предоставляенные Генсеку Уставом ООН, в решении этой проблемы, передает УНН.

“Украинцы, которые собирали подписи в поддержку наших моряков, просили меня передать вам эти обращения, учитывая вашу важную роль и возможности в освобождении наших моряков, задержанных с нарушением всех международных норм. Это настоятельная просьба”, — с такими словами обратился Президент к Генеральному секретарю ООН и отметил, что тысячи писем были собраны за считанные дни.

Также во время встречи Петр Порошенко и Антонио Гутерриш обсудили следующие шаги с целью обеспечения выполнения соответствующих резолюций ГА ООН относительно территориальной целостности Украины, ситуации с правами человека в Крыму, а также демилитаризации полуострова.

Отдельное внимание было уделено перспективам развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на Донбассе, а также процесса освобождения украинских политических заключенных.

Ранее сообщал, Президент Украины в ООН заявил, что Россия превратила Крым на пусковую площадку для ракет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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