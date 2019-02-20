Україна в ООН: Росія перетворила Крим на пусковий майданчик для ракет

"Не можна виключати можливого розгортання ядерної зброї на півострові - там вже присутня інфраструктура, і Росія використовувала минулі 5 років на її відновлення і модернізацію... Росія змінює стратегічний баланс в регіоні і далеко за його межами. Крим перетворений в пусковий майданчик для ракет", - сказав Президент.

За його словами, насьогодні ні у кого вже немає ілюзій щодо того, чому РФ все зробила, щоб підірвати ДРСМД.

"Не будемо наївними - Росія перебудовує на військову базу будь-яку землю, яку захоплює або тримає під своїм контролем", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні в Нью-Йорку проходить засідання Генеральної Асамблеї ООН по пункту 67 її порядку денного "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України". Проведення дебатів на цю тему є першим комплексним розглядом в рамках ГА ООН питання російської агресії проти української держави.