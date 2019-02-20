Украина в ООН: Россия превратила Крым в пусковою площадку для ракет

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 59331 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 79666 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 129888 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129929 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129545 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124960 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 160535 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117818 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141419 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145271 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина в ООН: Россия превратила Крым в пусковою площадку для ракет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. Нельзя исключать возможного развёртывания российской стороной ядерного оружия в окупированном Крыму. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, передает кореспондент УНН.

"Нельзя исключать возможного развёртывания ядерного оружия на полуострове – там уже присутствует инфраструктура, и Россия использовала минувшие 5 лет на ее восстановление и модернизацию… Россия меняет стратегический баланс в регионе и далеко за его пределами. Крым превращен в пусковою площадку для ракет", - сказал Президент.

По его словам, на сегодня ни у кого уже нет иллюзий относительно того, почему РФ всё сделала, чтоб подорвать ДРСМД.

"Не будем наивными – Россия перестраивает в военную базу любую землю, которую захватывает или держит под своим контролем", - заявил Порошенко.

Напомним, сегодня в Нью-Йорке проходит заседание Генеральной Ассамблеи ООН по пункту 67 ее повестки дня "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Проведение дебатов на эту тему является первым комплексным рассмотрением в рамках ГА ООН вопрос российской агрессии против украинского государства.

Украинские Национальные Новости

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