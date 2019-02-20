Украина в ООН: Россия превратила Крым в пусковою площадку для ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Нельзя исключать возможного развёртывания российской стороной ядерного оружия в окупированном Крыму. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, передает кореспондент УНН.
"Нельзя исключать возможного развёртывания ядерного оружия на полуострове – там уже присутствует инфраструктура, и Россия использовала минувшие 5 лет на ее восстановление и модернизацию… Россия меняет стратегический баланс в регионе и далеко за его пределами. Крым превращен в пусковою площадку для ракет", - сказал Президент.
По его словам, на сегодня ни у кого уже нет иллюзий относительно того, почему РФ всё сделала, чтоб подорвать ДРСМД.
"Не будем наивными – Россия перестраивает в военную базу любую землю, которую захватывает или держит под своим контролем", - заявил Порошенко.
Напомним, сегодня в Нью-Йорке проходит заседание Генеральной Ассамблеи ООН по пункту 67 ее повестки дня "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Проведение дебатов на эту тему является первым комплексным рассмотрением в рамках ГА ООН вопрос российской агрессии против украинского государства.