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Президент передав Генсеку ООН листи українців щодо сприяння у звільненні полонених моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Петро Порошенко під час зустрічі з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем у США, передав йому листи-звернення від десятків тисяч українців, підписані в тому числі Володимиром Жемчуговим, Ігорем Гордійчуком, Адою Роговцевою, Ігорем Козловським, Вадимом Свириденком, з проханням посилити тиск на Росію для звільнення з полону українських моряків та використати можливості, надані Генсеку Статутом ООН, у вирішенні цієї проблеми, передає УНН.

“Українці, які збирали підписи на підтримку наших моряків, просили мене передати вам ці звернення, враховуючи вашу важливу роль і можливості у звільненні наших моряків, яких було затримано з порушенням усіх міжнародних норм. Це наполегливе прохання”, — з такими словами звернувся Президент до Генерального секретаря ООН та зазначив, що тисячі листів були зібрані за лічені дні.

Також під час зустрічі Петро Порошенко та Антоніу Гутерріш обговорили наступні кроки з метою забезпечення виконання відповідних резолюцій ГА ООН щодо територіальної цілісності України, ситуації з правами людини в Криму, а також демілітаризації півострова.

Окрему увагу було приділено перспективам розгортання багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі, а також процесу звільнення українських політичних в’язнів.

Раніше УНН повідомляв, Президент Україна в ООН заявив, що Росія перетворила Крим на пусковий майданчик для ракет.

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