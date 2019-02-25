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Украина не имеет подтверждения факта обследования военнопленных моряков – Омбудсмен

Украина не имеет подтверждения факта обследования военнопленных моряков – Омбудсмен

Киев  •  УНН

 • 20598 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Официальная информация о медицинском обследовании военнопленных моряков, находящихся в российских тюрьмах, в Украину не поступала. Про этом сообщила Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова в комментарии корреспонденту УНН.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о медицинском обследовании моряков, потому что у меня в официальных документах этого нет, и только из СМИ мне стало известно, что моряков обследовали", - отметила Омбудсмен.

Ранее российские СМИ писали, что трое украинских военнопленных моряков прошли медицинское обследование у разных специалистов, в частности у терапевта, хирурга, невропатолога, нейрохирурга, лора, офтальмолога.

Ранее украинский Омбудсмен сообщала, что состояние здоровья шести пленных украинских моряков ухудшается.

Напомним, состояние украинского пленного моряка Василия Сороки ухудшается - не приходит отек раненой руки, не работают пальцы, лечение не предоставляется.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.

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