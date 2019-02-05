Стан здоров’я шести військовополонених моряків погіршується

"Зараз у нас суперечлива інформація від адвокатів, які відвідують наших військовополонених у тому числі й ті хто були пораненими й ні. Ми знаємо, що є тривожні звістки по Володимиру Терещенку, Віктору Беспальченку, В'ячеславу Зінченко їхній стан здоров’я погіршується, це також стосується Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороки", - розповіла Денісова.

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Як повідомляв УНН, Людмила Денісова надіслала листа російському омбудсмену Тетяні Москальковій з проханням перевірити стан тримання та наявність умов для лікування трьох поранених українських військовополонених.

Нагадаємо, адвокат військовополоненого українського моряка Андрія Ейдера Олександра Маркова зустрілася зі своїм підзахисним у московському СІЗО "Лефортово", де оглянула епікриз, виданий Андрію у СІЗО "Матроська тиша". Аналізи датовані 20-м листопада, майже за тиждень до того, як моряка захопили.