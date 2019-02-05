Состояние здоровья шести военнопленных моряков ухудшается

"Сейчас у нас противоречивая информация от адвокатов, посещающих наших военнопленных в том числе и те, кто были ранеными и нет. Мы знаем, что есть тревожные вести по Владимиру Терещенко, Виктору Беспальченко, Вячеславу Зинченко их состояние здоровья ухудшается, это также касается Андрея Артеменко, Андрея Эйдер, Василия Сороки", - рассказала Денисова.

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Как сообщал УНН, Людмила Денисова направила письмо российскому омбудсмену Татьяне Москалькова с просьбой проверить состояние содержания и наличие условий для лечения трех раненых украинских военнопленных.

Напомним, адвокат военнопленного украинского моряка Андрея Эйдер Александра Маркова встретилась со своим подзащитным в московском СИЗО "Лефортово", где осмотрела эпикриз, выданный Андрею в СИЗО "Матросская тишина". Анализы датированы 20-м ноября, почти за неделю до того, как моряка захватили.