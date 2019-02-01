Денісова надіслала лист до РФ з вимогою перевірити умови утримання українських моряків

“У зв’язку з тим, що стало відомо про намір російського омбудсмена Тетяни Москалькової відвідати українських військовополонених, надіслала їй лист з важливими проханнями. Перш за все, перевірити стан тримання та наявність умов для лікування поранених моряків Андрія Ейдера, Василя Сороки та Андрія Артеменка”, - написала Денісова.



Вона зазначила, що, за словами адвокатів, у полонених Володимира Терещенка, В’ячеслава Зінченка та Віктора Беспальченка погіршився стан здоров’я.



“Тому звернула увагу Уповноваженого РФ на необхідність медичного обстеження та подальшого лікування цих моряків”, - наголосила Людмила Денісова.



Раніше УНН повідомляв, Україні досі не надали даних про стан здоров'я переведених у "Лефортово" моряків.